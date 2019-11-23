مشهد بديع قبل الكارثة.. بركان يهدد بتدمير بحيرة يلوستون الجذابة

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن منطقة يلوستون بولاية وايومنج الأمريكية شهدت 193 هزة أرضية منخفضة الدرجة خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية وحدها.



وأوضحت الصحيفة أن منطقة يلوستون معروفة بنشاطها الزلزالي الكثيف، فهي قد تشهد أكثر من 700 هزة أرضية خلال عام واحد، لكن وقوع نحو 200 هزة أرضية خلال شهر واحد يثير قلق المتخصصين بشأن احتمال ثوران بركان في المنطقة.



ومن المرجح في حالة ثوران البركان أن ينفجر من بحيرة يلوستون ذات المنظر البديع، فحافتها ملونة بألوان الأصفر والبرتقالي، وانعكاس أشعة الشمس على صفحة مياهها يلونها باللونين الأزرق والأخضر، في تناغم بديع يهدد البركان المتوقع بتدميره.



وبحيرة يلوستون بحيرة بركانية، أو ما يطلق عليها الجيولوجيون "كالديرا" وهي بحيرات تتكون جراء انسداد فوهات البراكين الخاملة.



وتشغل أحواض الكالديرا العديد من أفواه البراكين في العالم، وقد تكون بعضها نتيجة انفجارات بركانية عملاقة استطاعت تدمير قمم المخروطات البركانية القديمة، ويُعتقد أن بعض الكالديرا تتكون عندما تنهار قمة البركان في حجرة الصهير المفرغة بشكل جزئي بالأسفل.