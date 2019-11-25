ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| تعرف على سيارة محمد رمضان الجديدة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
منار شعبان
اثار الفنان محمد رمضان الجدل بعد حفله الاخير بالمملكة العربية السعودية.

لم يكتف محمد رمضان بحديث مواقع التواصل الاجتماعي عن حفله الاخير بالرياض ولم يضع الفرص في ان يخطف الاضواء لليوم الثاني على التوالي في معرض الرياض للسيارات بالمملكة.

ونستعرض المزيد من المعلومات عن نوع السيارة التي اشتراها محمد رمضان من المعرض من خلال الفيديو جراف الآتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| مشروب غازي بطعم البصل آخر اختراعات اليابان

فيديوجراف| منة فضالى تثير الجدل بـ خاتم وفستان

فيديوجراف| سمكة بوجه بشري حيرت الملايين

فيديو جراف|على طريقة نمبر وان .. نيكول سابا بـ كابينة الطائرة

فيديوجراف| 10 شروط لحضور حفل رامي صبري بـ الرياض

فيديوجراف| سما المصري تكشف سبب ارتدائها الحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

حسن بلبل يسخر من مؤتمر المقاول الهارب محمد علي في لندن: هنعمل بلانة

لاعبة كمال أجسام.. سيدة عمرها 82 عاما تتصدى لـ لص اقتحم منزلها.. شاهد

تجاهل محمد صلاح.. كلوب يرشح فان دايك للفوز بالكرة الذهبية

الصدفة تنقذ سبعينية علقت داخل حمام منزلها 8 أيام .. صور

بفستان أسود أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بالأسماء.. الصحة تحذر وتسحب 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا من الأسواق خلال 11 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصدفة تنقذ سبعينية علقت داخل حمام منزلها 8 أيام .. صور

أيها أجمل | 4 فساتين لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

بفستان مشجر.. ديانا حداد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير