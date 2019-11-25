فيديوجراف| تعرف على سيارة محمد رمضان الجديدة

اثار الفنان محمد رمضان الجدل بعد حفله الاخير بالمملكة العربية السعودية.



لم يكتف محمد رمضان بحديث مواقع التواصل الاجتماعي عن حفله الاخير بالرياض ولم يضع الفرص في ان يخطف الاضواء لليوم الثاني على التوالي في معرض الرياض للسيارات بالمملكة.



ونستعرض المزيد من المعلومات عن نوع السيارة التي اشتراها محمد رمضان من المعرض من خلال الفيديو جراف الآتي.