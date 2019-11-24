بعد شائعة وفاته.. تعرف على سبب عدم مشاهدة حسن حسني لأفلامه

ترددت أنباء حول وفاة الفنان حسن حسني وتصدر اسم الفنان مؤشرات البحث على جوجل، ولكن نفى الفنان حسن حسني تلك الشائعات من خلال مكالمة تليفونية في أحد البرامج.



وقال حسن حسني: "هذه ليست المرة الأولى لكنها الرابعة من نوعها، وتعجبت من الأشخاص الذين يرددون شائعة وفاتي ويدخل عائلتي في حالة من الهلع والغضب.



بعد انتشار شائعة وفاة حسن حسني نعرض سبب عدم مشاهدة حسن حسني لـ أفلامه.



صرح الفنان حسن حسني في لقاء تلفزيوني له منذ سنوات، بأنه يكره مشاهدة أفلامه كثيرا قائلا: "أنا لم أشاهد أفلامي نهائيا لأني أكره ذلك الأمر حتى لم أذهب العروض الخاصة لأفلامي لأني أعرف قدر نفسي جيدا".



يذكر أنه انتشرت شائعة أمس السبت حول وفاة حسن حسني وتصدر محرك البحث جوجل.