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أخبار العالم

سفارة الكويت بلندن تكشف حقيقة العثور على متفجرات داخل سيارة أمام مبناها

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:54 م
سفارة الكويت بلندن
سفارة الكويت بلندن
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سعيد العربي
نفت سفارة الكويت لدى لندن صحة ما أثير أخيرا حول عثور الشرطة البريطانية على كمية من المتفجرات داخل سيارة توقفت أمام مبناها يوم الجمعة الماضي مؤكدة أن الأمر عار عن الصحة.

وأفادت السفارة الكويتية في بيان اليوم الثلاثاء ‏تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن سيارة توقفت أمام مبناها ما حدا بعناصر تأمينها الاتصال على الشرطة البريطانية "التي حضرت على الفور وقامت بتفتيش السيارة ولم تعثر فيها على ما يهدد سلامة البعثة".

وأوضحت أنه "في هذه الأثناء حضر قائد السيارة إلى الموقع وتم التحقيق معه من قبل الشرطة البريطانية التي اكتفت بتغريمه نتيجة التوقف في الأماكن الممنوعة".

وأهابت السفارة الكويتية بمرددي مثل هذه المعلومات "المغلوطة والكاذبة" إلى تحري الدقه والابتعاد عن نشرها أو تداولها.
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