هل يحقق الإسماعيلى وزعيم الثغر ثالث لقب مصرى فى البطولة العربية؟

لقب ووصافة للأهلى



لقب وحيد للزمالك



وصافة لفريق إنبى





وصافة للإسماعيلى

حصد الإسماعيلى للمركز الثانى فى البطولة العربية مرة واحدة فقط في تاريخه من أصل 4 مشاركات له، وكان ذلك فى موسم 2004 وهزم في المباراة النهائية أمام فريق الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل السلبى بين الفريقين بدون أهداف .



يقدم فريقى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى نتائج مميزة فى مشوارهم ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال "البطولة العربية" ، ونجحوا فى التأهل للدور ربع النهائى من منافسات البطولة .وحقق الإسماعيلي الفوز على فريق الجزيرة الإماراتى ذهابًا وإيابًا، بنتيجة هدفين دون رد، بينما تفوق الاتحاد السكندرى على فريق المحرق البحرينى ذهابًا وإيابًا أيضًا، بنتيجة هدفين دون رد وهدف نظيف على الترتيب .وتأسست هذه البطولة في عام 1981، وقد أقيمت البطولة إلى جانب البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس السوبر العربي طوال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحالي، وبعد ذلك اندمجت البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس السوبر العربي مع كأس الأبطال في عام 2002 .وحققت الأندية السعودية أكبر عدد من ألقاب هذه البطولة، حيث حققت ثمانية ألقاب، بفرق مختلفة وصل عددهم 19 فريقًا، سبعة منهم حقق اللقب أكثر من مرة، منذ اندماج البطولة مع كأس الكؤوس.ويعتبر فريق وفاق سطيف الجزائري فقط، هو من نجح في تحقيق ألقاب متتالية، بعد تتويجه بلقب البطولة موسم 2007 و2008 .ويظل فريق الترجي التونسي هو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات، برصيد ثلاثة ألقاب،وبطل النسخة الماضية هو النجم الساحلي التونسي الذي فاز بلقبه الأول في الموسم الماضى .ومنذ موسم 2006، لم تنجح الفرق المصرية فى تقديم مستويات مميزة، وفشلت فى العبور للأدوار النهائية .ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، تاريخ الأندية المصرية فى البطولة العربية :نجح فريق الأهلى فى التتويج بلقب وحيد فى البطولة العربية عام 1996، أمام فريق الرجاء البيضاوى المغربى بنتيجة ثلاث أهداف لهدف ، وكانت بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري عام 1996 هي النسخة الثانية عشر منذ استحداث البطولة عام 1982، وفاز بها الأهلي وانطلقت البطولة من 4 سبتمبر إلى 15 سبتمبر 1996، فى مصر .وحصد الأهلى المركز الثانى في عام 1997، بعد هزيمته من فريق الأفريقي التونسي، في البطولة العربية التى استضفتها تونس، وحصد الأفريقي أول لقب له فى تاريخ البطولة العربية .حقق فريق الزمالك لقبه الوحيد في البطولة العربية فى موسم 2003، على أرضه ووسط جماهيره بعد فوزه على فريق الكويت الكويتى بهدفين لهدف .حصد فريق إنبى المركز الثانى فى البطولة العربية عام 2006، بعد هزيمته من فريق الرجاء البيضاوى المغربي بثلاث أهداف لهدف .