نصائح أمين الفتوى لعلاج مشاكل عدم استكمال الحياة الزوجية.. تعرف عليها

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك ظاهرة تسمى الامتلاء الزواجي وتتسبب في العديد من المشاكل بين الزوجين، وتكون أكثر عند النساء من الرجال.



وأضاف الورداني خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أن هذه الظاهرة تتمثل في شعور المرأة بعدم الرغبة في استكمال الحياة الزوجية، نتيجة حدوث خلافات بينها وبين زوجها وعدم تقدير واهتمام وتراكم ذلك، مشيرًا إلى أن وصول المرأة للامتلاء الزوجي يتضح من خلال عدم تقبلها لأي عمل يقوم به الزوج أو العكس.



وأوضح أمين الفتوى، أن الامتلاء الزوجي يعتبر أسوأ أنواع الانفصال؛ لكون أي تصرف لشريك الحياة يمثل عبئا على الطرف الآخر، ويصبح الاختيار الأساسي للشخص الممتلئ هو الانفصال، مشددًا على أن التخلص من حالة الامتلاء يستلزم حدوث حالة من حالات التنفيس، وأن يستمع الطرف الآخر للطرف الممتلئ، وانتقاء الأعمال الإيجابية التي يحبها الطرف الآخر، مع عدم انتظار رد الفعل الحسن في نفس التوقيت.



هل ينتهي النكاح بين الزوجين بطول فترة غياب الرجل



قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن غياب الزوج عن زوجته مدة من الزمن، طويلة كانت أو قصيرة، لا يترتب عليه تحلل عقد الزواج بينهما.



هل تأثم الزوجة عند عملها بدون علم زوجها المسافر؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية لا تمنع عمل المرأة، فالله عز وجل شرع للعباد العمل وأمرهم به.



واستشهد «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «هل تأثم الزوجة عند عملها بدون علم زوجها المسافر؟»، بقوله تعالى: « وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»، ( سورة التوبة: الآية 105).



وأوضح أنه لا يجوز للمرأة شرعاَ العمل بغير إذن زوجها المسافر، مبينًا: أن عملها هذا يترتب عليه خروجها من المنزل، وهذا لا يجوز إلا بإذن منه وتفاهمٌ بينهما.



وتابع: "أما إذا كان عملها من المنزل؛ فلا ضرر ولا تأثم على ذلك".