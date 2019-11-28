أول تعليق من حكومة هونج كونج على قانون ترامب الجديد بشأن المظاهرات

أصدرت حكومة هونج كونج، اليوم الخميس، بيانًا دانت فيه القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم المتظاهرين، ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي، رغم رفض الصين لهذه الخطوة.





وقالت حكومة هونج كونج في بيانها "نعارض بشدة قرار الرئيس الأمريكي التوقيع على تشريع يدعم المتظاهرين، وسيضر هذا التوقيع بالعلاقات مع الولايات المتحدة".





وأضاف البيان "هذا التشريع لا أساس له ويتدخل في شئون المدينة الداخلية".





وقال "ترامب"، في بيان نشره البيت الأبيض، "لقد وقعت هذه القوانين احتراما للرئيس شي جين بينج والصين وشعب هونج كونج.. نحن نلجأ إليهم على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من حل خلافاتهم سلميا، الأمر الذي سيؤدي إلى سلام طويل الأمد ورخاء للجميع".



