بعد ساعتين.. العالم العربي على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

الظواهر الكونية الغريبة التي لا تحدث كثيرا، تلفت انتباه العالم بأكمله، لذلك تترقبها كل المحطات التليفزيونية والمواقع عبر الإنترنت لأنها محط أنظار الكثيرين.



العالم اليوم على موعد مع ظاهرة تسمى "الاحتجاب" وتعرف بذلك الاسم لأنه عندما يمر جسم فلكي خلف آخر يختفي ضوؤه لفترة زمنية محدودة ثم يعود للظهور مرة أخرى، وأفضل مثال عليها هي ظاهرة كسوف الشمس، حيث يحجب القمر قرص الشمس لبعض الوقت فيختفي ضوؤها.



وأعلن المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء الوطن العربي ستشهد ظهر اليوم، الخميس، ظاهرة نادرة، حيث سيتحرك القمر أمام كوكب المشتري ويحجبه بشكل مؤقت في ظاهرة تسمى "الاحتجاب"، إلا أنها غير مرئية نظرا لحدوثها في سماء النهار، حيث يطمس ضوء الشمس بقية الأضواء الطبيعية في قبة السماء.



وتعتبر ظاهرة الاحتجاب الفلكية من النوادر لا تحدث كثيرا، إلا أنه بعد حدوثها اليوم ستكون تكررت مرتين خلال 2019، فقد نشرت تقارير أن نفس الظاهرة حدثت في يوليو الماضي.



جدير بالذكر أنه في 4 يوزليو الماضي، حدثت ظاهرة الاحتجاب وكانت في نهاية وقت الغروب تقريبا في السعودية، ولم تر بالعين المجردة وتابعها علماء الفلك.

