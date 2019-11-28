شاهد.. خالد النبوى فى ضيافة جيهان السادات

نشر الفنان خالد النبوى صورة جديدة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" داخل منزل الرئيس الراحل أنور السادات".



وظهر خالد النبوي في الصورة برفقة السيدة جيهان السادات وعلق على الصورة قائلًا: "شكرا السيدة الفاضلة جيهان السادات على حفاوة الاستقبال شكرا أسرة الرئيس الراحل على رقى الحوار معكم".



ويعرض حاليا للفنان خالد النبوى مسلسل «ممالك النار» الذى يجسد فيه دور السلطان الأشرف طومان باي، آخر سلاطين الدولة المملوكية في مصر الذي خاض حربا ضد الجيش العثماني، قبل هزيمته وسقوط مصر تحت سيطرة العثمانيين.



مسلسل «ممالك النار» يحكي عن فترة الحكم العثماني وإسقاطهم للمماليك ويشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي بجانب خالد النبوي منهم منى واصف ومن تونس فتحي الهداوي وخالد هويسة ومن إخراج البريطاني بيتر ويبر، ويشارك في إنتاجه عدد كبير من الشركات منها منصة Netflix.



من ناحية أخرى ينتظر خالد النبوي عرضه فيلمه الجديد "يوم وليلة"، والذي يشاركه في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.