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أخبار البلد

10 رسائل قوية لوزيرة الصحة من شباب الأطباء علي نظام التكليف..وتدشين هاشتاج " مش هنمضي علي الأبيض"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:23 م
صدى البلد
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محمد غالي
وجه شباب الاطباء، المنظمون للوقفة الاحتجاجية بنقابة الاطباء بدار الحكمة، رسائل قوية لوزيرة الصحة، اعتراضا علي نظام التكليف الجديد، وتجاهل مقابلتهم لمرتين.

ودشن شباب الاطباء، هاشتاج #اطباء_التكليف_لوزيرة_الصحة_مصيرنا_ايه !، واخر # مش هامضى على بياض، احتجاجا علي نظام التكليف.

وقال احد شباب الاطباء، ان نظام التكليف الجديد هيخلق عجز فى الرعاية الاساسية وبالتالى فشل فى بدء منظومة التأمين الصحى.

وجاءت الرسائل كالتالي:-

" مش عارفين تدريبنا على اى اساس !
مين ممكن يضحى بمستقبله كله كده ؟!
مطلوب منى امضى على عقد معرفش فيه ايه !
#مش هامضى على بياض !
مش هاسجل فى حاجة معرفهاش !
لم نلق احتراما من الوزيرة ولا تحرص على الحوار معنا !
لسنا ضد المريض، وهذا النظام سيؤذيه !
طبيبة :ليه التكتم والتجاهل من الوزيرة وانا المعنية بالأمر !
من حقى اعرف هاتكلف على ايه !
مش هسجل في تكليف مصيره مجهول!

نظم العشرات من شباب الأطباء اليوم وقفة احتجاجية امام نقابة الأطباء بدار الحكمة، اعتراضا على غياب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

واعترض شباب الأطباء وخاصة دفعتي التكليف دفعة ٢٠١٩ و مارس ٢٠٢٠، علي نظام التكليف الجديد المبهم والغير معروف حتي بورقة رسمية واحدة.

وتسيطر حالة من الغضب على الأطباء، من مماطلة وزيرة الصحة لهم وعدم تحديد موعد لمقابلتهم ورفضها الحضور مرتين متتاليتين، متحججة بأمتلاء جدول اعمالها، وسفرها بورسعيد وحضورها اجتماع مجلس الوزراء.

وعقد شباب الأطباء اجتماعًا امس في مقر النقابة بحضور نقيب الأطباء د. حسين خيري ووكيل النقابة د. نجوي الشافعي والأمين العام د. إيهاب الطاهر ومقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة د. أحمد السيد والعديد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وذلك لبحث أزمة نظام التكليف الجديد، حيث تكدست القاعة الرئيسية بالحاضرين من شباب الأطباء.
10 رسائل قوية لوزيرة الصحة من شباب الأطباء علي نظام التكليف..وتدشين هاشتاج " مش هنمضي علي الأبيض"
10 رسائل قوية لوزيرة الصحة من شباب الأطباء علي نظام التكليف..وتدشين هاشتاج " مش هنمضي علي الأبيض"
10 رسائل قوية لوزيرة الصحة من شباب الأطباء علي نظام التكليف..وتدشين هاشتاج " مش هنمضي علي الأبيض"
10 رسائل قوية لوزيرة الصحة من شباب الأطباء علي نظام التكليف..وتدشين هاشتاج " مش هنمضي علي الأبيض"
10 رسائل قوية لوزيرة الصحة من شباب الأطباء علي نظام التكليف..وتدشين هاشتاج " مش هنمضي علي الأبيض"
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