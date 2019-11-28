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مرأة

احذر.. تضخم القلب يؤدي إلى الوفاة المفاجئة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:29 م
احذر.. تضخم القلب
احذر.. تضخم القلب يؤدي إلى الوفاة المفاجئة
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حياة عبد العزيز
أكد الدكتور أحمد حلمي استشاري جراحة القلب أن تضخم القلب من الأعراض الخطيرة التي يجب معالجتها فور حدوثها، لأنها تؤدي لمضاعفات عديدة.

وأشار حلمي خلال منشور عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ان من أبرز تلك المضاعفات الجلطات الدموية التي تزيد من الخطر على صحة الشخص المريض بالقلب.

كما يتعرض المريض نتيجة للمضاعفات لإعاقة في مجرى الدم، التي تؤدي للسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

وتابع استشاري جراحة القلب أن مضاعفات تضخم القلب ينتج عنها الوفاة المفاجئة نتيجة لاختلال النظام الكهربائي بالقلب.

واستكمل الدكتور أحمد حلمي حديثه عن مضاعفات تضخم القلب بأنه يؤدي للفشل في أنسجة القلب، ونصح بضرورة استشارة الطبيب المختص فور حدوثها.
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