جامعة حلوان فى أسبوع.. مسابقة فى حفظ القرٱن الكريم.. وندوة للتوعية بسرطان الثدي.. وأخرى لمواجهة ظاهرة التحرش

المواجهة القانونية لظاهرة التحرش في ندوة بجامعة حلوان

أساليب مكافحة سرطان الثدي في ندوة توعوية بجامعة حلوان

هندسة حلوان تعلن مسابقة في حفظ القرآن الكريم









نظمت جامعة حلوان ندوة "المواجهة القانونية لظاهرة التحرش" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وبمشاركة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في إطار الفعاليات التي تنظمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع كلية الحقوق بالجامعة.





حاضر في الندوة المستشار ناصر يوسف محمد رئيس محكمة الجنايات بمحكمة استئناف المنصورة والدكتور رشدي شحاتة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والدكتور أحمد أسامة عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.





وأوضح الدكتور ماجد نجم أن العنف والتحرش ليس في مصر فقط وإنما في الكثير من دول العالم والعنف قد يكون لفظيا أو معنويا، وأشار سيادته إلى أن دور المرأة ظهر جليًا بشكل فعال من خلال قرارات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتواجد المجلس القومي للمرأة وأصبحت المرأة الآن وزيرة وسفيرة وقاضية فلا فرق بين رجل وامرأة فهما يشاركان معا في بناء الوطن وفي دعم مسيرة التنمية مهنيا واجتماعيا وعلميا.





وفي إطار الدور التوعوي لجامعة حلوان، نظمت أسرة من أجل مصر المركزية ندوة"خليكي في الصورة" للتوعية بمرض سرطان الثدي، بهدف رفع درجات وعي الطالبات عن مرض سرطان الثدى والأمراض الشائعة في المجتمع المصري وحاضر في الندوة مسئولو جمعية بهية.





بدأت فعاليات الندوة بالتعريف بمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وكيف بدأت قصة بهية عندما أصيبت السيدة بهية وهبى حرم المهندس حسين أحمد عثمان بالسرطان وفي أثناء تلقيها العلاج لاحظت أسرتها مدى المعاناة التي تلاقيها السيدات من الأسر الفقيرة في تحمل نفقات العلاج الباهظة فقاموا بتحويل منزلها إلي مستشفى متخصص في علاج سرطان الثدي دون مقابل أو تفرقة.





وخلال الندوة تم التعريف بالخدمات التي تقدمها مستشفى وجمعية بهية وهي حملات التوعية والكشف الذاتى المبكر والعلاج، وتأتى التوعية نظرا لضرورة رفع الوعي لدي السيدات بأهمية الكشف الذاتى ثم الدور الطبى المنتظم عن سرطان الثدي، وأوضح المحاضرون أن الكشف المبكر يلعب دورا كبيرا في ارتفاع نسب الشفاء حيث تصل لأكثر من ٩٨٪، كما تقدم بهية جميع أنواع علاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان .









وأعلنت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بكلية الهندسة جامعة حلوان عن تنظيمها لمسابقة للقرآن الكريم بالكلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية.





تأتى المسابقة فى إطار توعية الطلاب بأهمية القرآن الكريم، وترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلاب.





تقام المسابقة على عدة مراحل:





1: مسابقة فى حفظ خمسة اجزاء بالقرآن الكريم وتقام يوم الاحد الموافق 1 ديسمبر 2019.





2- مسابقة فى حفظ 10 اجزاء وتقام يوم الاثنين 2 ديسمبر 2019.





3- ماسبقة فى حفظ نصف القرآن الكريم و تقام يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019.





4 - مسابقة فى حفظ القرآن الكريم كامل وتقام يوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019.



