العراق.. ارتفاع عدد ضحايا الناصرية إلى 20 قتيلا و100 جريح

أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، بأن 20 قتيلا و100 جريحا سقطوا بالقرب من قيادة شرطة محافظة ذي قار العراقية.



ونقلت شبكة "رووداو" الكردية عن مصادر مطلعة قولها إن " على الرغم من إعلان قائد شرطة ذي قار إيقاف إطلاق النار إلا أن المتظاهرين ما يزالون يحاصرون قيادة الشرطة في المدينة بهدف حرقها".



وأكد على "سقوط 20 قتيلا و100 جريح جراء المناوشات التي تحصل بين المتظاهرين والقوات المتواجدة في قيادة الشرطة".

وأضاف أنه" إذا احترقت القيادة يتأجج الوضع أكثر وتنجر المدينة إلى فوضى عارمة وحرب أهلية، لأنها تحتوي على أسلحة ومتفجرات كثيرة، ويجب ألا تسقط بيد الأهالي".



من جهتها حذرت مفوضية حقوق الانسان عبر بيان لها من مجزرة جديدة في ذي قار، ودعت عقلاء القوم من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل.



كما دعت المفوضية في الوقت نفسه " القوات الأمنية إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية ، وناشدت المتظاهرين بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الامنية المكلفة بحماية التظاهرات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة وعدم تعريض المزيد من حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر".



ودعت رئاسة مجلس النواب العراقي الخميس إلى عقد جلسة طارئة يوم الأحد المقبل بخصوص سقوط العديد من القتلى والجرحى في محافظة ذي قار.