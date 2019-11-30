أحمد الشناوي يهاجم حكم مباراة النجم الساحلي ويوجه نصيحة للأهلي

انتقد الحكم الدولي السابق، والخبير التحكيمي الحالي، أحمد الشناوي، البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي مساء الجمعة.



وكان الأهلي قد نال خسارته بهدف دون رد على يد النجم الساحلي في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، بمواجهة شهدت جدلًا تحكيميًا كثيرًا بعد طرد ايمن اشرف في الدقيقة 13.



وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم" عبر برنامج "الملعب مع شلتوت": "حكم مباراة النجم الساحلي والأهلي كان من ضمن الحكام المتواجدين في كأس أمم إفريقيا 2019".



وأضاف: "كان أدائه دون المستوى اثناء البطولة ولا أعرف تصنيفه ويلعب مثل حكام الصفوة على مستوى إفريقيا".



وتابع: "بوتسوانا صعب أن تقدم حكام في المقدمة ونادرًا ما يحدث هذا ، سيكون هناك تقرير لمراقب الحكام،أعتقد أن الاتحاد الإفريقي لن يترك هذا الحكم".



واختتم موجهًا نصيحته لمسئولي القلعة الحمراء: "على الأهلي ان يتقدم باحتجاج لأخطاء الحكم التي أثرت على الفريق وبالتالي لها تأثير على نتيجة المباراة".