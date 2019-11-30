التنمية المحلية تنظم زيارات سياحية للكوادر الأفريقية المشاركين بالدورات..صور

نظمت وزارة التنمية المحلية بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، زيارات سياحية وترفيهية للكوادر الأفريقية المشاركين فى ندوة ( التنمية المحلية واللامركزية ) ،وتتضمن زيارات اليوم برج القاهرة ومجمع الأديان مع حضور عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.





وأعرب المشاركون فى الدورة التدريبية عن سعادتهم بالزيارات التى تضمنتها الدورة للمناطق السياحية والثقافية فى مصر والتى تعكس الحضارة المصرية ودورها التاريخي على مدار العصور، مؤكدين تكرار زيارتهم لمصر عقب انتهاء الدورة مع أسرهم وذويهم للاستمتاع برحلات سياحية وزيارة العديد من مقاصد ومعالم مصر المميزة.





يذكر أنه يجرى 30 من الكوادر الأفريقية لـ19 دولة أفريقية ،للأسبوع الثانى الدورة التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية .



