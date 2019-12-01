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رياضة

مولد وصاحبه غايب.. رئيس نادي بني سويف يهاجم اتحاد الكرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال علي سليم رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف، إن جميع أندية الدرجة الثانية التي شاركت في كأس مصر العام الماضي لم تحصل على أي مكاسب مالية، ومن ثم لا توجد  ثقة في اتحاد الكرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع علي قناة «صدى البلد»، أن هناك تخبط في الاتحاد فبعدما كان محدد حضور 500 مشجع من النادي فوجئ النادي بفاكس من اتحاد الكرة بأن المباراة  بدون جمهور.

وعن إمكانية تأجيل مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في إطار بطولة كأس مصر، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، قال علي سليم إن هناك اجتماعا لمجلس إدارة النادي غدا لاتخاذ القرار النهائي.

وتابع أن قرار التأجيل يأتي نتيجة لعدم ثقة النادي في الحصول على حقوق نادي بني سويف من الشركات الراعية وحقوق البث منذ الدور 32 لكأس مصر، طبقا للائحة.

وأشار إلى أن هناك آليات محترمة للتعامل بين اتحاد الكرة والأندية، ولكن ما نلاحظه في التعامل مع أندية الدرجة الثانية «مولد وصاحبه غايب».
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