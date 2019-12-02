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برلمان

برلمانى يطالب باستمرار قرار تخفيض سعر اللحوم السودانية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
اللحوم السودانية
اللحوم السودانية
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معتز الخصوصى
أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزير التموين بتخفيض سعر اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيها لمدة شهر و15 يوما ، مشيرا إلى أنه قرار إيجابى جدا فى إطار تجاوب الحكومة مع المواطنين.

وقال عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا نتمنى أن يتم استمرار انخفاض سعر اللحوم السودانية ، والا تكون لفترة معينة تصل إلى شهر و 15 يوما ، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مساواة فى أسعار السلع التموينية بالسوق الحر والتموين، أو أن يكون أسعار هذه السلع فى التموين أقل من السوق الحرة.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلا من 85 جنيها اعتبارًا من الغد أول ديسمبر، لمدة شهر ونصف الشهر حتى 15 يناير 2020، في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الميلاد.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت أن ذلك يأتي في إطار دورها في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية، بأسعار وكميات مناسبة، وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.

وأضافت المصيلحي انه وجه الأجهزة المعنية بالوزارة، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار، وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك، لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.
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