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فن

بـ جيب قصير.. سارة نخلة تتألق فى باريس

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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محمد بدران
نشرت الفنانة سارة نخلة صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت خلال قضاء اجازتها في باريس بجاكيت أنيق باللون اوف وايت، وارتدت قبعة أنيقة بنفس اللون وجيب قصير تناسب مع إطلالتها.

واعتمدت سارة نخلة فى المكياج على جمال بشرتها بوضع لمسات رقيقة على وجهها، وأحمر شفاه باللون البينك الذى يبرز عن جمالها، وتركت شعرها البنى القصير منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية.

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.
بـ جيب قصير.. سارة نخلة تتألق فى باريس
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