دولة أفريقية تبدأ في علاج 7.7 مليون شخص من مرض قاتل

يعد فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» هو المرض الاكثر انتشارا بجنوب أفريقيا، الأمر الذي دفع الدولة الافريقية لطرح علاج إجباري لتقليل عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فقد بدأت جنوب أفريقيا في طرح أحدث الأدوية المضادة للفيروسات في محاولة للسيطرة والحد من انتشار المرض، خاصة بعد إصابة 7.7 مليون جنوب أفريقي به وهو ما يمثل 20% من النسبة العالمية لانتشار المرض.



وهذا العلاج عبارة عن مواد فعالة لثلاثة أنواع من الدواء تقدم في قرص واحد، ويعد أحدث دواء مضاد للفيروسات، ومن المقرر أن يتم توزيعها بالتزامن مع اليوم العالمي للإيدز والذي يوافق الأحد القادم.



ووصفه وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيز، بأنه أسرع طريقة لتقليل الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشري، خاصة وأن الأضرار الجانبية لهذا العلاج أقل ضررا من غيرها، فيما قال روبرت ماتيرو من منظمة يونيتيد العالمية للتنمية الصحية: إن تقديم هذا النظام الجديد، والمعروف باسم TLD، هو سبب رئيس للحد من انتشار المرض في البلد الأكثر معاناة من انتشاره.



وجاء تطبيق هذا العلاج بعد تزايد عدد الوفيات بسبب هذا المرض، حيث يتوفى أكثر من 10% من شعب جنوب أفريقيا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية.