بيان عاجل من رابطة العالم الإسلامي بعد الهجوم على مدينة رفح



حذرت رابطة العالم الإسلامي من خطورة إقدام القوات الإسرائيلية على استهداف مدينة رفح في قطاع غزة، والتداعيات الإنسانية المروّعة التي سيتسبب بها.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة ندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بالعدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على القطاع، ضمن حملة ممنهجة لتدمير كافة مناطقه وتهجير سكّانه.

وشدد على ضرورة التصدي بحزمٍ للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وطالبت الرابطة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لإيقاف هذا العدوان المتواصل على المدنيين العُزّل من دون رادع.