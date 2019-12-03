بسبب عدوى.. نقل جيمي كارتر للمستشفى مجددا

دخل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أحد مستشفيات جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إصابته بعدوى في الجهاز البولي.



ووفقًا لصحيفة "سي إن إن" الأمريكية، عاد كارتر إلى المستشفى، بعد أقل من أسبوع من مغادرته مستشفى في أتلانتا بعد إقامة لمدة أسبوعين.



وقال بيان لمركز كارتر إن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر دخل مركز فيبي سومتر الطبي، نهاية الأسبوع الماضي، لتلقي العلاج من التهاب المسالك البولية".



وأضاف البيان أن كارتر يشعر بالتحسن ويتطلع إلى الخروج والعودة لمنزله قريبًا.



كان كارتر قد خرج الأسبوع الماضي من مستشفى آخر حيث خضع لإجراء طبي لتخفيف الضغط في الدماغ بعد نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة.



ويبلغ كارتر من العمر 95 عاما وهو أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة. وفي مايو الماضي، تعرض لكسر في عظمة الفخذ بعد سقوطه في منزله.