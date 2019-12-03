ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخيرًا المواصفات النهائية لـ Huawei nova 6 | إطلاقه بعد 48 ساعة.. صور

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
يفصلنا عن إطلاق هاتف nova 6 5G 48 ساعة فقط، والذي تنافس به هواوى الصينية فى فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، والذي يتم الكشف عنه بعد غد الموافق 5 ديسمبر.

وفقًا لـ "جي إس إم آرينا" التقنى، يأتى Huawei nova 6 5G بشاشة قياسها 6.44 بوصة من نوع FHD بها النوتش المزدوج على شكل ثقب، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

وتم تزويد Huawei nova 6 5G بمعالج قوي من نوع Kirin 990، ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 8 و12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعتى 128 و 256 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة فى الشاشة نفسها.

ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا رباعية أساسية، بدقة 40 و8 و8 و2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل.

ويعمل Huawei nova 6 5G بأحدث أنظمة أندرويد Android 9 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4200 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 40 وات.

أخيرًا المواصفات النهائية لـ Huawei nova 6 | إطلاقه بعد 48 ساعة.. صور
أخيرًا المواصفات النهائية لـ Huawei nova 6 | إطلاقه بعد 48 ساعة.. صور
أخيرًا المواصفات النهائية لـ Huawei nova 6 | إطلاقه بعد 48 ساعة.. صور
أخيرًا المواصفات النهائية لـ Huawei nova 6 | إطلاقه بعد 48 ساعة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف عن هاتف Redmi 8 .. المواصفات والسعر.. صور

nubia Red Magic 3s مصمم للألعاب.. المواصفات والسعر..صور

Oppo تطلق Reno Ace بمواصفات جبارة..المواصفات والسعر..فيديو وصور

إطلاق Redmi 8 و 8A بـ 1500 جنيه فقط..تعرف على التفاصيل

رسميًا إطلاق Redmi Note 8 و Note 8 Pro.. تعرف على التفاصيل

إطلاق Meizu 16T رسميًا.. هاتف بمواصفات جبارة..صور

ترشيحاتنا

عقب أنباء انضمامه لـ الأهلي.. كهربا يثير حيرة متابعيه بسؤال طريف

انهيار محمود الليثى فى جنازة شعبان عبد الرحيم.. صور

شاهد.. حصان في الدرجة الاقتصادية على متن طائرة وسط الركاب

وفاة شعبان عبد الرحيم | شاهد كيف نعته أنغام

اخبار الرياضة | ميتشو يخرج عن صمته | كارتيرون يضع الرجاء في ورطة | العرب يتخلون عن محمد صلاح

شوقي غريب يفجر مفاجأة عن تلقيه عرضا لقيادة فريق الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفعت يده بعيدًا ونساها في السيارة.. 10 مواقف محرجة وغموض بين ترامب وزوجته

شاهد.. حصان في الدرجة الاقتصادية على متن طائرة وسط الركاب

15 قرارا ملكيا من قصر اليمامة.. الملك سلمان يفوض 3 وزراء لمهام حساسة.. السعودية تواجه جرائم الاتجار بالبشر