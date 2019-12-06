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مرأة

وفري فلوسك .. لانشون الفراخ بطريقة المصنع

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر لانشون الدجاج هو المفضل لدى الكثير من الأشخاص وخصوصا الصغير ، ونقدم لك طريقة عمل لانشون الفراخ
المقادير:

3 بيضات
3 فصوص ثوم
4 قطع جبن مثلثات
3 ملاعق دقيق
¼ ملعقة صغيرة فلفل
¼ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون
2 مكعب مرقة دجاج
½ كوب زيت
¼ كيلو صدور دجاج
½ كوب زيتون حلقات(حسب الرغبة)

الطريقة:

افرمي الدجاج في محضرة الطعام، ثم أضيفي الزيت واخلطي جيدًا.
أضيفي البيض وباقي المكونات ما عدا الزيتون واخلطيهم جيدًا.
أضيفي الزيتون، وقلبي الخليط بالملعقة.
صبي الخليط في صينية التوست مدهونة بالزيت.
ضعي الصينية في حمام مائي، ثم أدخليها الفرن عند درجة حرارة 220 لمدة 50 دقيقة.
أخرجي اللانشون من الصينية، ثم أدخليها الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.
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