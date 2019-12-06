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منوعات

لعنة المهنة.. العثور على رسالة غامضة بجانب طبيبين بعدما قتلهما البواب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:15 ص
رسالة غامضة
رسالة غامضة
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عزة عاطف
وحدهم الأطباء يعرفون اللعنات التي تحل عليهم بسبب مهنتهم التي تعرضهم للعديد من المواقف المباشرة والمؤلمة مع أهالي المرضى، فالبعض يقتنع بالقضاء والقدر والبعض الآخر قد يراهم سببًا في فقدان أقرب الناس إليهم.

قام بواب بقتل طبيب تخدير وخطيبته بعد تعذيبهما حتى الموت، وقد عثرت الشرطة على رسالة غريبة تركها القاتل على أحد جدران الشقة التي قتل فيها طبيبي التخدير نتيجة للتعذيب الشديد.

عثرت الشرطة على الطبيبين «ريتشارد فيلد» 49 عامًا، وخطيبته «لينا بولانوس» 38 عامًا غارقين في الدماء داخل شقتيهما التي انتقلا إليها مؤخرًا في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد وجهت الاتهامات إلى بوابهما السابق «بامبميم تيكسيرا» البالغ من العمر 33 عامًا.

ووفقًا للكاميرات اقتحم شخص يرتدي قميصًا أصفرًا يحمل حقيبة ظهر الشقة عبر المرآب قبل الساعة 4 مساءً، وفي حوالي الساعة 5 مساءً دخلت الطبيبة بولانوس المبنى ثم عاد الطبيب من العمل في 6.30 مساءً وفقًا لصحيفة مترو.

واتضح للمحكمة أن السيد فيلد كان لا يزال على قيد الحياة بعد ساعتين من "التعذيب"، حيث قام بمحاولات يائسة لطلب الطوارئ وإرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء للحصول على المساعدة لكن أحدًا لم يسرع لإنقاذه.

عثرت الشرطة على جملة بالبنط العريض على الحائط "لقد قتلوا زوجتي" وخطوط سوداء على وجه الطبيب في صوره العائلية المعلقة، بالإضافة إلى العثور على متعلقات البواب الذي ظهر في الكاميرا داخل مكان الجريمة، لكن دفاعه أنكر الاتهامات.
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