محمد جودة: أخطاء دفاع الأهلي مكررة وعلى فايلر تطوير أداء المدافعين

يرى محمد جودة نجم الأهلي السابق، أن الأخطاء الدفاعية في فريق الأهلي واضحة ومكررة خلال الفترة الماضية ويجب العمل على إصلاحها.



قال جودة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لابد من التركيز على تصحيح الأخطاء الفترة المقبلة".



وتابع: "على فايلر أن يطور الجانب الدفاعي مثلما فعل في الشق الهجومي، كما أن غياب محمود متولي مؤثر بشكل كبير".



وواصل: "يجب على رامي ربيعة أن يطور من نفسه في مركز المساك"، مشيرًا إلى أنه يحترمه كلاعب.