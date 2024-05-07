بعد انطلاقها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

قالت الدكتورة أمل نصر الدين، مدير مشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين هي إمتداد لبرنامج نفذه الصندوق العام الماضي، مشيرة إلى أن الصندوق يعتبر تابعا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت الدكتورة أمل نصر الدين، مدير مشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن الصندوق قام بعمل بروتوكول هذا العام مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم لإكتشاف الطلاب النوابغ والمبتكرين فى المراحل التعليم ما قبل الجامعي.

وتابعت الدكتورة أمل نصر الدين، مدير مشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن أهداف الصندوق هم: المراحل ما قبل الجامعية والمرحلة الجامعية ومرحلة التحسين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، لافتة إلى أن القطاع الخاص بالتعليم ما قبل الجامعي له النصيب الأكبر فى عدد الطلاب بجميع المراحل التعليمية وجميع المدارس.