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فن

هجوم ناري على شيرين عبد الوهاب بسبب تصريح العوانس.. نائبة: أقل من الرد عليها.. وإعلامية كويتية تتنبأ بطلاقها

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:10 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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أحمد إبراهيم
لا تزال توابع تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب وأثرها السلبي مستمرًا؛ وذلك بعد تصريحها الأخير فى حفل موسم الرياض الذى أقيم فى السعودية والذي سخرت فيه من النساء العوانس. 

سخرية "شيرين"، دفع النائبة دينا عبد العزيز، وإعلامية كويتية، إلى شن هجوم على المطربة، رفضتا ما قالته شيرين، بتأكيدهما أن العوانس لسن وصمة عار على جبين النساء اللاتى لم تتزوجن. 

وقالت النائبة دينا عبد العزيزـ فى لقاء مع الاعلامية لميس الحديدى ببرنامج "القاهرة الآن" : بداية.. الكلام الذى قالته شيرين عبد الوهاب عن النساء العوانس؛ أمر عيب، وأقل من أننى أرد عليه".

وأضافت دينا عبد العزيز: "زواج الفتاة من عدمه؛ لا يعنى فشلها فى الحياة، فهذا التفكير عفى عليه الزمن، وأصبح للمرأة كيان وحياة مستقلة يمكن أن تثبت نفسها فيها من خلال عملها".

بينما هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة شيرين عبد الوهاب وقالت:" ان شيرين تخرج ببعض التصريحات ولا تعى ما تقوله وهى فى الاساس تشبه الى حد بعيد (.....) ". 

وأضافت مى العيدان قائلة : اننى اراهن شيرين عبد الوهاب أنها بعد عامين على الأكثر ستنفصل عن زوجها حسام حبيب.
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