كيفية ذكر الله.. الإفتاء توضح كيف تلتزم بالأوراد الكبرى| فيديو

فتاوي تشغل الأذهان.. حكم الزواج العرفي بدون شهود وبورقة فقط .. علي جمعة يوضح كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا.. ودعاء احرص عليه في صلاة الفجر كما كان يفعل الرسول