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أخبار البلد

على هامش منتدى أسوان .. وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره الصومالي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد وديع
على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس 12 ديسمبر الجاري، نظيره الصومالي "أحمد عيسى عوض"، وذلك لتناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والروابط الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الصومال الشقيقة قيادةً وشعبًا.

كما بحث الوزيران سٌبل تعزيز آليات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون في مجالات عدة. وأضاف حافظ أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مُستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتنسيق المشترك في موضوع أمن البحر الأحمر.
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