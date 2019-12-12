نميرة نجم تصل دار السلام بعد مشاركتها في منتدى أسوان

وصلت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي من أسوان إلي العاصمة التنزانية دار السلام ، لإختتام أسبوع قانون الإتحاد الأفريقي وتدريب أعضاء من الحكومات الافريقية حول التحكيم بين الصين والدول الأفريقية في نزاعات الاستثمار، مع نظرة على مستقبل إتفاقية التجارة الحرة وآسيا والبنية التحتية.



ياتى تنظيم مكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي للفعالية بالتعاون مع إدارة البنية التحتية والطاقة ليركز أسبوع قانون الاتحاد الأفريقي والتدريب على معاهدة اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ،وقرار ياموسوكرو حول تحرير نظام النقل الجوي بإعتبارهما سيمهدان الطريق للنمو الاقتصادي لافريقيا.



بدأ الاسبوع بالتعريف بقانون الاتحاد الأفريقي واستمر في التدريب على التحكيم في المنازعات الاستثمارية.



وفي إطار الطموح نحو إفريقيا مزدهرة تعتمد على النمو الشامل والتنمية المستدامة لتحقيق اقتصاديات متغيرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ساهم أسبوع قانون الاتحاد الإفريقي والتدريب علي نشر المعلومات حول إتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية أكفتا "ACFTA" ، وقرار Yamoussoukro بما في ذلك تحديات تنفيذ المعاهدات ،و تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول آليات حل النزاعات ، ومناقشة طرق حل النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا ومقرر ياموسوكرو ، وإستكشاف سبل تشجيع مشاركة أفريقيا في الساحة الدولية في تسوية المنازعات الاستثمارية.



وفي كلمتها في ختام الاسبوع ناشدت المستشار القانوني للإتحاد الافريقي المشاركين أن يحثوا حكوماتهم علي التصديق أو الإنضمام إلي الاتفاقيتين وتنفيذهما.



وقدمت الشكر لمركز التحكيم الدولي في هونج كونجً على تعاونه مع الإتحاد الأفريقي في تنظيم هذا الحدث وأمينها العام سارة جريمر وAfriximbank و I-Arb وأساتذة الجامعة وممثلي شركات المحاماة والخبراء على الاستفادة من خبراتهم ، وإدارة البنية التحتية والطاقة بالإتحاد الأفريقي لدوره في مشاركة مكتب المستشار القانوني للإتحاد في تعزيز المعاهدات المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة.



كما شكرت أيضا حكومة تنزانيا التي ساهمت بتيسير إجراءات عقد الفعالية بنجاح .



وقامت نجم بتوزيع شهادات التقدير علي المشاركين في الأسبوع .