هاشتاج منتدى شباب العالم يتصدر تويتر.. ومغردون: مصر مهد المحبة والسلام.. شاهد



فى أول أيام انطلاق منتدى شباب العالم، فى نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ، تصدر هاشتاج "منتدى شباب العالم" ترند على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وقام العديد من الشباب بتدوين تغريداتهم والتي حمل الكثير منها طابع المحبة والمشاركة بين شباب العالم ومصر.



وأبرز هذه التغريدات "‏#منتدي شباب العالم 2019‎#تحيا_مصر 🇪🇬مصر الجميلة محط أنظار العالم بملتقي شباب العالمومصر مبهرة‎#تحيا_مصر ".



‏عمار يا مصر مشاركة ١٢٠ دولة من جميع أنحاء العالم ‎#تحيا_مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬‎#منتدي_شباب_العالم ما هى كلمة السر الشباب 💪💪💪.



‏البطل الصغير زين فِيِ حُضن البطل الكبير الرئيس السيسي‎#منتدي_شباب_العالم.



‏شجرة الكريسماس والألعاب النارية تضئ سماء #منتدى شباب العالم.



#‏منتدى شباب العالم..... مصر ام الدنيا........ هي مصر الجميله.. مصر العظيمه..... تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 ".



#‏منتدى شباب العالم حدث رائع و مبهج و مليئ بالطاقة الإيجابية و محبط لقوى الشر و أهله ..مصر آمنة ..مصر تحتوى شباب العالم و تضع أساس التعاون الإنساني المشترك للأجيال القادمة ..مصر تنشر المحبة و السلام في ربوع العالم من خلال قوى مستقبل الشعوب (الشباب) ‎#تحيا_مصر دائما ابدا.



منتدى شباب العالم ، منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدى في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.



كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.



ويعقد منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.