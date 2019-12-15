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فن

حقيقة عودة الفنانة المعتزلة شمس البارودى للتمثيل وخلع الحجاب..الفنان حسن يوسف يجيب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:29 ص
حسن يوسف وشمس البارودى
حسن يوسف وشمس البارودى
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أحمد عمر
كشف الفنان القدير حسن يوسف حقيقة الأخبار المتداولة عن عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى إلى الساحة الفنية من جديد.

وأكد حسن يوسف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن زوجته شمس البارودى لن تعود إلى العمل الفنى كما ردد البعض خلال الساعات الماضية.

وتابع " يوسف" أن شائعة عودة شمس البارودى إلى الفن تتجدد كل عام قبل حلول شهر رمضان الكريم، ولا يجد مبرر لذلك.

واستكمل أن زوجته شمس البارودى معتزلة الفن منذ أكثر من 35 عامًا ولا تنوى العودة أو التنازل عن الحجاب وخلعه، وتابع قائلًا : " ربنا يثبتها ". 

اقرا إيضاً .. ظهور جديد لـ شمس البارودي برفقة زوجها الفنان حسن يوسف وأفراد عائلتها


يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف هو مسلسل الضاهر ، والذى يتم عرضه على قناة الحياة ، ويشارك فى بطولته كل من محمد فؤاد ورغدة وفريال يوسف .
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