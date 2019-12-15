حقيقة عودة الفنانة المعتزلة شمس البارودى للتمثيل وخلع الحجاب..الفنان حسن يوسف يجيب

ظهور جديد لـ شمس البارودي برفقة زوجها الفنان حسن يوسف وأفراد عائلتها

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف هو مسلسل الضاهر ، والذى يتم عرضه على قناة الحياة ، ويشارك فى بطولته كل من محمد فؤاد ورغدة وفريال يوسف .