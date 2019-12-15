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حوادث

سقوط عمود إنارة على منزل ببنها | والأهالي للمسئولين: حرام عليكم إحنا في كارثة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:59 م
عامود إنارة
عامود إنارة
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إبراهيم الهوارى
تسبب الطقس السيئ بالقليوبية اليوم الأحد في سقوط عمود متهالك على سور منزل مجاور بقرية جمجرة الجديدة بمركز بنها ووقوع أسلاك الكهرباء على الأرض مما تسبب في انقطاع الكهرباء بالمنطقة دون خسائر مادية في المنزل والسور أو بشرية.

فيما طالب أهالي المنطقة بسرعة رفع العامود وإصلاحه حرصا على حياة المواطنين مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من أعمدة الإنارة بشوارع القرية تعاني تآكل قواعدها وأنهم قدموا العديد من البلاغات لغرفة العمليات التابعة لمجلس المدينة والمحافظة، لتدارك الكارثة قبل وقوعها.

وقال الأهالي إن تلك المشكلة في منتهى الخطورة حيث أنه بمجرد الاحتكاك البسيط بأي سيارة بالطريق أو ارتفاع منسوب مياه الأمطار ينهار العمود الكهربائي باسلاكه على رؤوس المارة مشيرين إلى ازدياد حجم الخطورة التي تمثل كارثة حقيقية خاصة مع قدوم فصل الشتاء ولا سيّما أن تلك الفترة من العام هي أكثر الفترات عرضة لهبوب الرياح وتساقط الأمطار الغزيرة مما يهدد بخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب أعمدة الكهرباء.

وكانت تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ الدور الهام لغرفة العمليات والأزمات بالمحافظة لقيامها بتقديم كامل المعاونة والإمكانات المتاحة في حالة حدوث أي طوارئ أو أزمات قد تحدث وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة في حينه وعلى مدار اليوم.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين المراكز والمدن والأحياء وفروع شركة الصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والإسعاف والصحة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ.
سقوط عمود إنارة على منزل ببنها | والأهالي للمسئولين: حرام عليكم إحنا في كارثة
سقوط عمود إنارة على منزل ببنها | والأهالي للمسئولين: حرام عليكم إحنا في كارثة
سقوط عمود إنارة على منزل ببنها | والأهالي للمسئولين: حرام عليكم إحنا في كارثة
سقوط عمود إنارة على منزل ببنها | والأهالي للمسئولين: حرام عليكم إحنا في كارثة
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