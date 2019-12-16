ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جنود مجهولة..محمد إمام يشكر فريق عمل لص بغداد.. شاهد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:13 م
محمد امام
محمد امام
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة جديدة له مع فريق عمل فيلم لص بغداد. 

علق على الصورة قائلا : ورا كل عمل فني ، آلاف من الأشخاص مش بيناموا بالأيام و بيبذلوا أقصى مجهود عندهم علشان يطلعوا عمل يبسطكم و تستمتعوا بيه ..

واضاف ان العمل الفني مش بس منسوب للممثلين و المخرج ، في ناس تانية كتير تستحق الإشادة و التقدير ..
امبارح كانت المشاهدة الأولى لفيلم #لص_بغداد .. إن شاء الله حيعجبكم جدًا .. و يكون بداية لسلسلة أجزاء تانية بإذن الله .. ميعادنا في يناير

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معها الكثير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ربنا يوفقكم جميعًا 🙏🏻❤️

بالتوفيق يارب 😍

أنت الافضل ❤️❤️

منتظرين الفيلم انشاء الله❤️😍😍

وانتهى محمد عادل إمام من تصوير دوره بفيلم "لص بغداد" ومن المقرر أن يعرض فى 2020.

ويشارك محمد عادل إمام فى بطولة الفيلم كل من ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وفتحى عبد الوهاب وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل كنز حكاية.. محمد إمام يعلن موعد عرض إعلان لص بغداد

محمد إمام يستكمل تصوير لص بغداد في الأهرامات

شاهد.. أحمد العوضي في كواليس فيلم لص بغداد

بسبب ابنته خديجة| محمد عادل إمام يتعرض لـ موقف غريب.. شاهد

العرض في يناير.. ياسمين رئيس تعلن انتهاءها من تصوير لص بغداد

محمد عادل إمام ينشر صورة من طفولته .. شاهد

ترشيحاتنا

ليفربول على موعد مع مواجهات نارية فى دور الـ16 بأبطال أوروبا

سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

حسن عفيفي يتصدر جوجل بعد وفاته.. وتعليق مؤثر من زوجته هناء الشوربجي

لوك النهاردة .. 10 أفكار تساعدك على تنسيق الإسكارف مع إطلالتك

شرف ليا.. سالي عبد السلام مع عمرو دياب.. شاهد

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام طلائع الجيش فى الدورى الممتاز.. الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. 15 صورة تكشف أناقة كندة حنا فى عيد ميلادها

لوك النهاردة .. 10 أفكار تساعدك على تنسيق الإسكارف مع إطلالتك

شيري عادل بإطلالة شتوية في أجواء العام الجديد