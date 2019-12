جنود مجهولة..محمد إمام يشكر فريق عمل لص بغداد.. شاهد

View this post on Instagram

ورا كل عمل فني ، ألاف من الأشخاص مش بيناموا بالأيام و بيبذلوا أقصى مجهود عندهم علشان يطلعوا عمل يبسطكم و تستمتعوا بيه .. العمل الفني مش بس منسوب للممثلين و المخرج ، في ناس تانية كتير تستحق الإشادة و التقدير .. امبارح كانت المشاهدة الأولى لفيلم #لص_بغداد .. إن شاء الله حيعجبكم جداً .. و يكون بداية لسلسلة أجزاء تانية بإذن الله .. ميعادنا في يناير 🔥🔥🤙🏼