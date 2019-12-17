رغم التهديد بالانسحاب | قائمة نارية للإسماعيلي استعدادا لمباراة الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار، اليوم الثلاثاء، قائمة فريقه لمباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.



ويلتقي الأهلي والإسماعيلي على أرضية ملعب الماكس ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمسابقة.



ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، ويحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 13 نقطة.



وجاءت قائمة الإسماعيلي الذي هدد بالانسحاب من أمام الأهلي بسبب ملعب المباراة كالتالي..



حراسة المرمى: محمد مجدي ومحمد فوزي.



خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد مجدي الجمل، محمد عمار، أحمد أيمن، محمود البدري.



خط الوسط: مصطفى فارس، محمود دونجا، محمد بيومي، عماد حمدي، محمد مخلوف، محمد صادق، همام طارق، بيكيتي سيلفا، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدي.



خط الهجوم: بنسون شيلونجو، محمد الشامي.