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رياضة

بـ 7 كلمات مؤثرة| تركي آل الشيخ يعلق على هزيمة الهلال السعودي من فلامنجو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:30 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
علق تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية على هزيمة الهلال السعودي أمام فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد في مباراة النصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت قبل قليل.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا: "‏دخول خربين وطلعت جفنكو ضيعت كل شيء!".

وتأهل فريق فلامنجو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الهلال السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين بدور نصف النهائي من بطولة مونديال الأندية التي تقام حاليًا في قطر.

وبذلك ينتظر فلامينجو البرازيلي الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي و مونتيري المكسيكي على أن يواجه الهلال الخاسر منهم في مباراة تحديد المركز الثالث من البطولة العالمية. 
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