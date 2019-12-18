نقيب الفلاحين: تأخرنا كثيرا نحو التحول للزراعة الرقمية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين والامين العام لامانه الفلاحين بحزب الحرية المصري ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسابق الزمن لان تلحق مصر بركب التطور الزراعي الحديث بعد أن تاخرنا كثيرا في مجال التطور الزراعي والزراعه الرقميه .



ولفت إلي أن الزراعه الرقميه سوف تساهم في تقليل الفاقد وزيادة وجودة الانتاج وخفض معدل استخدام المستلزمات الزراعيه من مبيدات واسمده وتقاوي وتساعد في انخفاض الاصابه بالامراض لانها تنبت نبات علي درجه عاليه من الجوده وتقلل من عمليات تلوث البيئة .



واضاف ابوصدام أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعه اصبح هدف لكل البشريه لزيادة الانتاج والتغلب علي مشكلة الزياده السكانيه والتغيرات المناخية الغير ملائمه والحد من التلوث البيئي لافتا ان المستقبل الزراعي سيكون للمزارع المتعلم الذي يستطيع التعامل مع الالات والمعدات الحديثه ومواكبة العلم الزراعي الحديث.



حيث تتمحور فكرة الزراعه الرقميه علي ان يتحول رعاية النباتات وزراعتها من الطرق التقليديه التقديرية حسب تقدير المزارع الي ان يعطي النبات احتياجه من الاسمده والمبيدات وحتي المناخ داخل البيوت المحميه و الجني والحصاد الي الكمبيوتر عن طريق معلومات مخزنه عالية الدقه وعظيمة الفائده .



واوضح عبدالرحمن أن هذه التقنيه انتشرت انتشار واسع في معظم دول العالم المتقدم مثل امريكا والصين وفرنسا والمانيا وانجلترا

داعيا وزارة الزراعه والجهات المعنية لارسال بعثات علميه لجلب هذه الأفكار الحديثه لمصر علي ان يواكب ذلك ثوره علميه زراعيه بكل الاتجاهات الزراعيه مثل التعليم والاعلام والتشريعات .