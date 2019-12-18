بعد خضوعه لـ فحوصات طبية.. هل يستطيع جو بايدن رئاسة أمريكا

كشفت حملة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها المرشح الديموقراطي؛ مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة ولديه القدرة على ممارسة مهام رئيس للولايات المتحدة.



وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن بايدن (77 عاما) هو الأوفر حظا لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر 2020.



وفي وقت سابق من هذا العام، تعهد بايدن بالكشف عن تقاريره الطبية قبل اجتماع كبار الناخبين في ولاية آيوا في فبراير، حيث يجري أول تصويت في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي للاقتراع الرئاسي، بعد أن أشار أحد منافسيه إلى مسألة عمره.



ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، نشرت حملته ملخصا لتاريخه الطبي صادرا عن كيفن أوكونور، طبيب بايدن عندما كان نائبًا للرئيس.



وفي رسالة من ثلاث صفحات، كتب أوكونور أن بايدن "رجل يبلغ من العمر 77 عاما، يتمتع بصحة جيدة وبالحيوية وقادر على ممارسة مهام الرئاسة بنجاح".



وقال إن بايدن يخضع للعلاج من الرجفان الأذيني وفرط شحميات الدم والارتجاع المعدي المريئي والحساسية الموسمية، مضيفا أن بايدن "لا يستهلك أي من منتجات التبغ ويمارس الرياضة خمسة أيام في الأسبوع".



وبرزت مسألة أعمار المرشحين في سباق 2020، نظرا لكون المرشحين الديمقراطيين الثلاثة الأبرز إضافة إلى ترامب نفسه في السبعينات من العمر.



ويبلغ بيرني ساندرز 78 عاما وترامب 73 عامًا والسناتورة اليزابيث وارن 70 عامًا.



وأثار ترامب تساؤلات حول صحته في نوفمبر عندما أجرى فحصا طبيا لم يعلن عنه. ونفى طبيبه تقارير ذكرت أنه تعرض لأوجاع في الصدر.



وساندرز، أكبر المرشحين في السباق، تعرض لأزمة قلبية طفيفة في سبتمبر وعلق لفترة وجيزة حملته. لكنه عاد إلى ممارسة مهامه بشكل كامل.



ونشرت وارن تقريرًا طبياَ في مطلع ديسمبر أعلنت فيه أنها في صحة "ممتازة".