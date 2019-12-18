التنسيق الحضاري يقيم معرض المعماريون الفرنسيون على أرض مصر

أقام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس " محمد ابو سعدة " معرض بعنوان " المعماريون الفرنسيون على ارض مصر " ، وذلك في الفترة من ١٨ - 19 ديسمبر 2019 بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.



يأتى ذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة " إيناس عبدالدايم " وضمن الإحتفال بعام مصر ــ فرنسا 2019 .



نوظرًا للتعاون المصري الفرنسي في شتى المجالات الثقافية تقرر أن يكون عام 2019 هو عام مصر ـــ فرنسا لتوثيق هذا التعاون المثمر والبناء الذي يعكس مدي التعاون بين البلدين ، صرح بذلك رئيس الجهاز مضيفا أنه تم إقامة المعرض في المركز الثقافي المصري بفرنسا نوفمبر الماضي ، مؤكدأ على أهمية هذه المشاركة الدولية التي تعزز أواصرالتعاون الذي من شأنه تبادل الخبرات ، حيث يتضمن المعرض اثر الفرنسيون في التخطيط وتنسيق الحدائق والمنتزهات العامة والعمارة .



كما يعرض النمط الفرنسي الذي أثر في تخطيط القاهرة الخديوية ، مصر الجديدة ، و مدن قناة السويس مثل بور فؤاد والاسماعيلية وما حملته تلك المدن من ملامح لعمران وعمارة فرنسية وخاصة مباني شركة قناة السويس والمرافق الخاصة بها واسكان العاملين وفي شان الحدائق والمنتزهات.



و تم عرض اهم الحدائق المصممة بواسطة فرنسيون مثل حديقة الحيوان والارومان والازبكية واشتمل المعرض علي عرض نماذج من المباني التي عكست فكر وطرز فرنسية وصممت بواسطة فرنسيون مثل المتحف المصري بالتحرير وصيدناوي الخازندار وعمر افندي عبد العزيز واوبرا الاسكندرية " مسرح سيد درويش " وغيرها من المباني الهامة .



وحضر المعرض العديد من أساتذة العمارة و الشخصيات العامة من المهتمين بالعمران و العديد من طلبة عمارة وفنون جميله.