الحكومة توافق على تخصيص 58.11 فدان بنجع حمادي لإقامة محطة كهرباء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 58.11 فدان تقريبًا من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية هو – مركز نجع حمادى- محافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.



كما وافق المجلس على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق وصيانة (16) مستشفى بمحافظات جنوب سيناء، والاقصر، والبحيرة، وشمال سيناء، والمنيا، وذلك فى إطار العمل على رفع كفاءة المستشفيات التابعة للوزارة، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك المستشفيات.

