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محافظات

محافظ القاهرة يفجر مفاجأة بخصوص أتوبيسات النقل العام .. اعرف التفاصيل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:46 ص
أول أتوبيس يعمل بالكهرباء
أول أتوبيس يعمل بالكهرباء فى القاهرة الكبرى
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عبد العزيز جمال
كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن مفاجأة بخصوص أتوبيسات النقل العام التي ستعمل بالكهرباء.

وأكد أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة فوتن الصينية، لتصنيع الأتوبيس بالكامل بمصر.

كان قد شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التشغيل التجريبي لأول أتوبيس يعمل بالكهرباء فى القاهرة الكبرى استكمالا لخطة المحافظة في دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة.

كما تم استلام وتشغيل الدفعة الثانية من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 20 أتوبيسا بتكلفة 73 مليون جنيه من إجمالي 121 أتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام.

وقال اللواء خالد عبد العال إن الأتوبيس الكهربائي تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه، ومجهز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم تشغيله تجريبيا لمدة 3 أشهر من ميدان التحرير حتى الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، لبيان مدى ملائمة عمله لظروف التشغيل بالقاهرة والمسافة التي يستطيع تغطيتها قبل تعميمه.

وأشار إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء تماشيًا مع نهج الدولة فى ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

وأضاف المحافظ أن الهيئة سبق لها وحصلت على 10 أتوبيسات من نفس العقد منتصف العام الجاري، أضيف إليها اليوم 20 أتوبيسا ليصبح إجمالي ما تم تسلمه حتى الآن 30 أتوبيس من 121 أتوبيس تم التعاقد عليها، ومن المنتظر استلام دفعة جديدة خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وأكد أن أجهزة المحافظة مستمرة في أعمال تطوير أسطول هيئة النقل العام ورفع كفاءته بإضافة خطوط جديدة أو بتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط الحالية لتقليل زمن التقاطر مما يساهم في تشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة وارتياد وسائل النقل العام، وبما يحقق بيئة صحية نظيفة.

وأشار إلى أن الدفعة الجديدة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي تأتى فى إطار خطة المحافظة والحكومة فى دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام مما يساهم فى تخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة وتوفير أفضل خدمة لراحة مواطنى القاهرة الكبرى وخاصة فئة محدودى الدخل بحيث يشعر بالمردود الإيجابى لهذا التحديث خلال تنقله وممارسة أنشطته اليومية.

وقال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، إن الأتوبيس الكهربائى يسع حوالي 70 راكبا جلوسًا ووقوفًا، وسيتم شحنه بجراج الهيئة ليلًا لمدة ساعتين وهي المدة الكافية للسير لمسافة 200 كم، مشيرا إلى أن الأتوبيس مكيف ويوجد به جهاز كمبيوتر لتسجيل كل أحداث رحلة السير وكاميرات لتمكين السائق من متابعة حركة الركاب داخل الأتوبيس.

وأضاف رئيس الهيئة أن الأتوبيس الذي يعمل بالغاز الطبيعي تبلغ تكلفته 3 ملايين و650 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الأتوبيسات الجديدة التي ستدخل الخدمة ستخصص لخدمة خطين بمعدل 10 أتوبيسات لكل خط، الخط الأول (1121) ويبدأ مساره من عبد المنعم رياض مرورًا بميدان رمسيس والعباسية حتى ميدان الحجاز بمصر الجديدة أما الخط الثاني (1160) فسيربط بين محافظات القاهرة الكبرى بداية من شبرا الخيمة مرورًا بمعهد ناصر والكيت كات وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة حتى ميدان الجيزة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تموين الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعي الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحي العاشر والقطامية وشارع بورسعيد، وجار التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.
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