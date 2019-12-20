2019 سنة الخير على الوادي الجديد.. مشروعات قومية عملاقة تزين المحافظة وتدشين أكبر شبكة طرق عرضية

تتمثل شبكة الطرق العرضية التي بدأت محافظة الوادي الجديد، في تنفيذها في عام 2019 في محورا طريق (تنيدة - منفلوط)، و(ديروط، الفرافرة) واللذان يعدان من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ضمن خطة مشروعات الطرق القومية بهدف ربط الواحات بمحافظات وادى النيل واختصار المسافات البعيدة وكسر العزلة لبعض المناطق النائية التي تقع في أقصى غرب الصحراء الغربية.



واكد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، أن محور (تنيدة – منفلوط) ومحور (ديروط- الفرافرة) الهدف منهما ربط محافظة الوادى الجديد بمحافظة أسيوط في أكثر من اتجاه، فالمحور الأول يربط بلاط والداخلة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أما المحور الثاني سيربط واحة الفرافرة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.



وأضاف أن طول طريق تنيدة منفلوط يبلغ نحو 300 كم وتبلغ تكلفته المالية 2.5 مليار جنيه ونصف ومن المقرر الانتهاء منه نهاية ديسمبر 2021 ويشرف على تنفيذه جهاز التعمير, فيما يبلغ طول طريق ديروط الفرافرة نحو 310 كم، وتبلغ تكلفة إنشائه نحو مليار و600 مليون جنيه وتم الانتهاء من الطريق ويجري حاليا استكمال إقامة تمركزات الخدمات عليه من محطات وقود ونقاط إسعاف ومراكز خدمة سيارات وأكمنة وشبكات محمول.



ولفت الي أن محافظة أسيوط تعد هي المحافظة الأقرب لمحافظة الوادى الجديد وعقب إنشاء كل من محور تنيدة ومنفلوط سيكون تم ربط محافظة الوادى الجديد بــ 3 طرق عرضية وهم طريق (الخارجة –أسيوط) وطريق (ديروط- الفرافرة) وطريق (تنيدة – منفلوط ).



وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم من خلال هذه الطرق استغلال مساحات كبيرة من الصحارى الشاسعة الصالحة للزراعة كما سيتم إقامة مجتمعات عمرانية حديثة على جانبى المحورين، منوهًا الي أهم الأهداف الرئيسية لطريق (ديروط – الفرافرة ) هو خدمة المشروعات الزراعية الاستثمارية الكبرى بمنطقة سهل بركة وقروين وعين دالة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان والذي يتم تنفيذ جزء كبير منه بواحة الفرافرة.



وتابع أنه من أهم الأهداف الرئيسية لطريق (تنيدة –منفلوط) هو خدمة المشروعات الاستثمارية الكبرى بمنطقة شرق العوينات بالإضافة إلى اختصار المسافات لأهالي الداخلة وبلاط, فضلًا عن الكثير من الثروات المعدنية التي تنتظر التنقيب عنها بمحور طريق تنيدة منفلوط والتي سيتم البحث عنها فور الانتهاء من تنفيذ الطريق مباشرة.



وأكد أيضا أنه تم وضع خطة بين المحافظة وجهاز التعمير ووزارة النقل للبدء في إنشاء طريق يربط بين مدينة الخارجة ومحافظة سوهاج، ضمن خطة الطرق العرضية لربط المحافظة بالمحافظات الاخرى لتدعيم حركة التنمية.



من جانب آخر قال المحافظ إن المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة ستركز على تنفيذ المشروعات القومية والعملاقة ومنها مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك.



وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه سيتابع كل المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بما يوفر فرص عمل أكبر لأبناء المحافظة، ويضعها على خريطة مصر الصناعية.



وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه سيجرى تنفيذ عدة مشروعات كبيرة في قطاعات الطرق والنقل والصناعات والخدمات، منها إنتاج حامض الفوسفوريك الذي سيقام علي هضبة أبو طرطور بمدينة الخارجة على مساحة 856 فدانا بطاقة تصل الي 500 ألف طن/سنويًا.