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أخبار العالم

إطلاق نار داخل دار للمسنين في أمريكا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:09 م
إطلاق نار في أمريكا
إطلاق نار في أمريكا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة اثنين، بإطلاق نار داخل دار لرعاية المسنين والمعاقين في مدينة ويسترلي بولاية رود آيلاند.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، توفي منفذ إطلاق النار في وقت لاحق متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار على نفسه، حسبما ذكر مسؤول مطلع.

وقالت إدارة شرطة ويسترلي إن إطلاق النار وقع في دار بابكوك، الخاصة برعاية المسنين وذوي الإعاقة.

وفور إطلاق النار، شنت السلطات في رود آيلاند عملية أمنية للعثور على مطلق النار الذي تمكن من الفرار، وأغلقت كل المدارس والكنائس بالمدينة عقب الحادث حتى إشعار آخر.

وأشار مالك الدار إلى نه شعر بالصدمة والحزن جراء حدوث هذه الكارثة، مضيفا أن الأولوية القصوى هي سلامة السكان والموظفين.
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