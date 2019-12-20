محمد فضل يعلن موعد تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بـ إدارة اتحاد الكرة عن موعد بدء استخدام تقنية " الفار " في مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.



وأكد فضل في تصريحات تليفزيونية أنه سيتم الاستعانة بـ تقنية الفار خلال الدور الثاني لـ بطولة الدوري الممتاز خاصة وأن الاستعدادات لها في المراحل الأخيرة.



وأضاف أنه يتبقى فقط الحصول على الموافقات القانونية من قبل وزارة الشباب والرياضة .



وتابع محمد فضل أنه سيعقد جلسة مع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة لمناقشة إمكانية إضافة بند يمنع مدربا من تدريب أكثر من فريقين بالدوري في الموسم الواحد.



وأضاف أن القرار الذي سيتم اتخاذه سيكون هدفه خدمة الكرة المصرية .



