أضرار تعاطي الحامل لـ الحشيش.. يؤدى لولادة طفل مريض بالذهان

أضرار شرب الحشيش للحامل، متعددة حيث أن شرب الحشيش أثناء الحمل يؤدى إلى زيادة الوزن وإحداث تأثيرات عصبية، كما أن شرب الحشيش يؤثر على تطور الجنين، فضلا عن إنجاب أطفال بأوزان منخفضة عند الولادة، وغيرها من المشكلات التي يسببها شرب الحشيش للحامل.



اضرار شرب الحشيش للحامل



أكدت الأبحاث الطبية أن شرب الحشيش للحامل يزيد من خطورة حدوث مضاعفات، وظهور أضرار ليس على صحة الأم فقط ولكن على صحة الجنين أيضا حتى أن تلك الأضرار تستمر إلى أن ينمو الطفل وتتضمن اضرار شرب الحشيش للحامل مايلي:-



1- انخفاض الوزن عند الولادة



وجدت الدراسات أن هناك صلة بين انخفاض الوزن عند الولادة وشرب الحشيش أثناء الحمل، حيث يرتبط انخفاض الوزن عند الولادة بانخفاض مستويات الأكسجين، وصعوبة الحفاظ على درجة حرارة الجسم، ومشاكل التنفس، فضلا عن تعرض الطفل إلى الإقامة فى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة نتيجة تناول الأمهات للحشيش خلال فترة الحمل.



2- خطر الإجهاض

حيث أثبتت الدراسات أن السيدات اللاتى عانين من ولادة جنين ميت تعرضن إلى شرب الحشيش خلال فترة الحمل، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2013 فى المعاهد الوطنية للصحة (NIH) زيادة نسبة مخاطر الإجهاض عند شرب الحشيش.



3- كما يؤثر شرب الحشيش للحامل على ضعف نمو الجنين



4- ولادة طفل يعانى من مشاكل النمو العصبي مثل المشكلات السلوكية التي تتطور في وقت لاحق من الحياة، كما أن الدراسات وجدت أن التعرض للحشيش قبل الولادة مرتبط في سن العاشرة بالإهمال والاندفاع والتعلم الخفيف وعجز الذاكرة، وانخفاض التحصيل في القراءة والإملاء في سن 10 سنوات.



5- التأثير على نمو المخ لدى الجنين



يعد تطور الجنين عملية معقدة تنطوي على إشارات محددة التوقيت، لذلك فإن الحشيش يعمل على تعطيل النمو ويسبب مشكلات متعددة للجنين.



6- تشير بعض الأبحاث إلى أن استخدام الماريجوانا أثناء الحمل قد يؤدي إلى آثار صحية طويلة الأجل، بما في ذلك مشاكل الإدراك لدى الأطفال في وقت لاحق من العمر.



7- تشير الدراسات إلى أن استخدام الحشيش أثناء الحمل يرتبط بزيادة طفيفة في خطر الذهان لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8.9 و 11 عامًا، حيث أن الذُّهان هو خلل ضمن إحدى مكونات عملية عملية التفكير المنطقي والإدراك الحسي.



مصدر المعلومات مواقع healthline وmedicalnewstoday وleafly وcbsnews.