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تكنولوجيا

أنت تأمر وجوجل يجيب.. اجعل Google Assistant أكثر سهولة بهذه الطريقة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:36 ص
تعرف على أوامر تجعل
تعرف على أوامر تجعل Google Assistant أكثر سهولة
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ندى على

كشفت شركة جوجل عن عدد من الأوامر التى ستجعل استخدام خدمة Google Assistant أكثر سهولة على المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن هناك بعض المواقف التى تحدث لبعض المستخدمين لخدمة Google Assistant والذين يقومون بإجراء بعض المحادثات، وفجأة تتوقف الخدمة لأن جوجل اعتقد أن السؤال له.

ويسبب هذا الأمر الضيق أحيانا لبعض المستخدمين، ولكن هناك بعض الأوامر التى لا يعرفها الكثيرون عند حدوث هذا الأمر؛ فكل ما عليك فعله هو التوقف وقول "مرحبا جوجل" إن السؤال لم يكن لك "Hey Google, that wasn’t for you".

ووفقا لمتخصيين فإن هذا الأمر البسيط لجوجل يقوم بمسح الطلب الأخير الذى قلته وسوف يمنع Google Assistant من تلقى ما قلته والتوقف فورا.

وهناك العديد من الأوامر الأخرى التى من الممكن أن تستخدمها لمسح الأوامر السابقة مثل طلبك أو قولك "امسح محادثتى الأخيرة" "Delete my last conversation".

وإذا كان هذا الأمر لا تريده أن يظهر في سجل البحث لديك وتريد التخلص منه أو حتى تريد مسح النشاط اليومى لك على سجل البجث يمكنك قول "امسح النشاط اليومى لى" "Delete today’s activity".

وقالت جوجل أنها جعلت الأمر أكثر سهولة لمسح السجل سواء كله أو حتى تخصيص بعض الأشياء، وليست هناك حاجة لأية تحديثات أو تحميل أى شئ فقط افعل هذا الأمر.
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