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حوادث

بحجة إخراج الجن | ضبط أسرة عذبت سيدة حتى الموت ببنى سويف

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:27 م
اخراج الجن
اخراج الجن
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أسرة عذبت ربة منزل حتى الموت بحجة اخراج الجن فى بنى سويف.

تلقى مركز شرطة الواسطى بلاغا من نجار 33 سنة مقيم دائرة المركز أنه حال عودته من العمل فوجئ بوفاة زوجته ربة منزل 22 سنة مقيمة بذات العنوان.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام و بالفحص تبين أن الجثة بكامل ملابسها بغرفة النوم وبها إصابات ظاهرية عبارة عن كدمات باليد والصدر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم وبسؤال المبلغ أضاف أنها تعانى من اضطرابات نفسية وأيدت ذلك والدة المتوفاة ربة منزل 40 سنة مقيمة مركز أطسا أمن الفيوم.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف لكشف غموض الحادث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة حاصلة على دبلوم 48 سنة "خالة المبلغ " ، حاصلة على دبلوم 50 سنة خالة المبلغ ،موظف بشركة 36 سنة شقيق المبلغ ، ربة منزل 31 سنة زوجة شقيق المبلغ جميعهم مقيمون دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لاعتقادهم بإصابة المجني عليها بمس جن وقيام الأولى بمعالجتها روحانيًا بعقد جلسة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقيامهم بالقفز على جسدها واستخدام ملعقة سخنه ووضعها على أماكن متفرقة بجسدها لتسهيل خروج الجن من تلك الأماكن فحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة.
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