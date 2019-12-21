الجيش الليبي يمهل الميليشيات 72 ساعة للانسحاب..عشرات القتلى في بإدلب.. والعراق تدعو لانتخابات مبكرة.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

الوطن: عشرات القتلى في اشتباكات عنيفة بإدلب

الإمارات اليوم: العراق تدعو لانتخابات مبكرة للخروج من الأزمة

الخليج: الجيش الليبي يمهل الميليشيات 72 ساعـة للانسحاب من مصراتة وسرت





تناولت الصحف الإماراتية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن قوات الجيش الليبي، أعلنت وصولها إلى مشارف منطقة صلاح الدين المتاخمة للعاصمة طرابلس بعد أيام من عملية عسكرية شاملة تستهدف تحرير العاصمة، في وقت بدأت فيه قوات الجيش الوطني توجيه ضربات مؤثرة على محاور جنوبي العاصمة، واستهداف مواقع المدفعية التابعة لميليشيات طرابلس في محيط المدينة.





وقالت "الخليج" أن المركز الإعلامي لقوات جيش الكرامة، أعلن تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق» في محور الرملة غربي مطار المدينة العالمي. وقال الجيش إن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية في مصراتة تستخدم لتخزين الأسلحة التركية.





وأعلنت قناة «ليبيا» على «تويتر» أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي استهدف مواقع كتائب «الوفاق» بمعسكر ماجر جنوبي مدينة زليتن.





وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، في تصريحات خاصة لقناة «روسيا اليوم» إن «المعارك تزداد شراسة في ليبيا.. ونحن الآن على تخوم منطقة صلاح الدين في طرابلس».





وأمهلت قوات الجيش ميليشيات مصراتة أمس، ثلاثة أيام للانسحاب وتسليم سلاحها، وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد محجوب، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز»، إن الجيش سيوجه ضربات قوية وموجعة للميليشيات إذا لم تلتزم بمهلة الأيام الثلاثة التي حددها الجيش، مشيرًا إلى انطلاق عمليات استطلاع جوية نوعية باتجاه مدينة الزاوية، للقضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة طرابلس.





وقالت "الوطن" أن أكثر من 60 شخصا قتلوا في سوريا منذ الخميس إثر اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل مسلحة في محافظة إدلب بشمال-غرب البلاد، وهي آخر معقل خارج عن سيطرة دمشق، بحسب ما أفاد أمس الجمعة المرصد السوري لحقوق الإنسان.





وقال المرصد إنّ 38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب، وأسفرت أيضا عن مقتل 23 عنصرًا من القوات الموالية للنظام.





ووقعت هذه الاشتباكات الدموية المستمرة منذ مساء الخميس قرب مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة.





بالتوازي، شنت الطائرات الروسية الداعمة لقوات النظام غارات عند أطراف معرة النعمان وسراقب المجاورة، بحسب المرصد وأثار تصاعد التوتر موجة نزوح كثيف للسكان.





وكانت إدلب قد خضعت لاتفاق هدنة في نهاية أغسطس، غير أنّه بات هشًا منذ أسابيع بفعل تسجيل غارات جوية واشتباكات.





وكانت مستشارة المبعوث الخاص لسوريا للشؤون الإنسانية نجات رشدي قد نددت الأربعاء بتصاعد العنف، ودعت إلى “وقف التصعيد فورا”، وذلك غداة قصف للنظام أودى بحياة 23 مدنيا.





وقالت "الإمارات اليوم" أن علي السيستاني دعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف به بين شارع مصمم على التغيير وطبقة سياسية عاجزة عن التوافق.





وقال السيستاني في خطبة أمس الجمعة إن “أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة”.





وأضاف أن الانتخابات يجب أن تأتي “بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية”.





والبرلمان الحالي هو الأكثر انقسامًا في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.



