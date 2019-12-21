فيديوجراف| قصة استئصال رحم من بطن رجل مصري

حالة أطلق عليها الأطباء أنها نادرة الحدوث، وتظهر منها حالة واحدة بين كل 15 مليون مواطن، ويوجد منها 230 حالة على مستوى العالم منذ عام 1964.



القصة بدأت بتوجه رجل من محافظة قنا عمره 25 عاما، لأحد المراكز الطبية الخاصة، وذلك لإجراء جراحة الخصية المعلقة.



لكن بعد خضوع المواطن للفحوصات الطبية، اكتشف الأطباء مفاجأة، وهي امتلاك الرجل لرحم أنثوي داخل بطنه.



من خلال الفيديو جراف تعرف على تفاصيل القصة الكاملة لاستئصال رحم من بطن رجل.

