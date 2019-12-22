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مرأة

طريقة عمل ترافيل شيكولاتة ومقرمشات كريسماس

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:06 ص
)طريقة عمل ترافيل
)طريقة عمل ترافيل شيكولاتة ومقرمشات كريسماس
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل مقرمشات الكريسماس، الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة وترافيل شيكولاتة.

مقادير مقرمشات الكريسماس :

بقسماط مملح
شوكولاتة
لون أخضر
مذابة فورماسيه أحمر وأخضر وأبيض
ستان أحمر

طريقة تحضير مقرمشات الكريسماس :

* يغمر البقسماط في الشوكولاتة ويزين بالفورماسيه.

طريقة عمل ترافل شوكولاتة :

مقادير ترافل شوكولاتة :

بسكويت بالشوكولاتة
مطحون120 جرام جبنة كريمي
نصف كوب شوكولاتة بيضاء مذابة
نصف كوب شوكولاتة غامقة مذابة
فورماسيه أحمر وأخضر وأبيض

طريقة تحضير ترافل شوكولاتة :

* يخلط البسكويت مع الجبنة

* يشكل كرات وتترك في الفريزر

* يزين بالفورماسيه
طريقة عمل ترافيل شيكولاتة ومقرمشات كريسماس
طريقة عمل ترافيل شيكولاتة ومقرمشات كريسماس
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