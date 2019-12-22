)طريقة عمل ترافيل شيكولاتة ومقرمشات كريسماس

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل مقرمشات الكريسماس، الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة وترافيل شيكولاتة.
مقادير مقرمشات الكريسماس :
بقسماط مملح
شوكولاتة
لون أخضر
مذابة فورماسيه أحمر وأخضر وأبيض
ستان أحمر
طريقة تحضير مقرمشات الكريسماس :
* يغمر البقسماط في الشوكولاتة ويزين بالفورماسيه.
طريقة عمل ترافل شوكولاتة :
مقادير ترافل شوكولاتة :
بسكويت بالشوكولاتة
مطحون120 جرام جبنة كريمي
نصف كوب شوكولاتة بيضاء مذابة
نصف كوب شوكولاتة غامقة مذابة
فورماسيه أحمر وأخضر وأبيض
طريقة تحضير ترافل شوكولاتة :
* يخلط البسكويت مع الجبنة
* يشكل كرات وتترك في الفريزر
* يزين بالفورماسيه
مقادير مقرمشات الكريسماس :
بقسماط مملح
شوكولاتة
لون أخضر
مذابة فورماسيه أحمر وأخضر وأبيض
ستان أحمر
طريقة تحضير مقرمشات الكريسماس :
* يغمر البقسماط في الشوكولاتة ويزين بالفورماسيه.
طريقة عمل ترافل شوكولاتة :
مقادير ترافل شوكولاتة :
بسكويت بالشوكولاتة
مطحون120 جرام جبنة كريمي
نصف كوب شوكولاتة بيضاء مذابة
نصف كوب شوكولاتة غامقة مذابة
فورماسيه أحمر وأخضر وأبيض
طريقة تحضير ترافل شوكولاتة :
* يخلط البسكويت مع الجبنة
* يشكل كرات وتترك في الفريزر
* يزين بالفورماسيه