)طريقة عمل ترافيل شيكولاتة ومقرمشات كريسماس

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل مقرمشات الكريسماس، الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة وترافيل شيكولاتة.



مقادير مقرمشات الكريسماس :



بقسماط مملح

شوكولاتة

لون أخضر

مذابة فورماسيه أحمر وأخضر وأبيض

ستان أحمر



طريقة تحضير مقرمشات الكريسماس :



* يغمر البقسماط في الشوكولاتة ويزين بالفورماسيه.



طريقة عمل ترافل شوكولاتة :



مقادير ترافل شوكولاتة :



بسكويت بالشوكولاتة

مطحون120 جرام جبنة كريمي

نصف كوب شوكولاتة بيضاء مذابة

نصف كوب شوكولاتة غامقة مذابة

فورماسيه أحمر وأخضر وأبيض



طريقة تحضير ترافل شوكولاتة :



* يخلط البسكويت مع الجبنة



* يشكل كرات وتترك في الفريزر



* يزين بالفورماسيه